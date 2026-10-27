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Biondi: "Nuovo centro protesico Inail all'Aquila innalza il livello di civiltà della comunità"

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27 ottobre 2026 | 16.10
Redazione Adnkronos
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"Il taglio del nastro del nuovo punto di assistenza protesica Inail rappresenta un presidio fondamentale destinato ad accompagnare gli infortunati sul lavoro nel percorso di recupero dell'autonomia, nella riabilitazione e nel reinserimento sociale e professionale. L'Aquila è stata per anni il cantiere più grande d'Europa, dove la sicurezza e la prevenzione sono state determinanti. Se prima i cittadini dovevano affrontare viaggi lunghissimi per confrontarsi con i medici e trovare il presidio più adatto, oggi possono farlo direttamente a casa o in prossimità. Questo arricchisce la qualità del servizio dell'Inail e innalza il livello di civiltà che la nostra comunità è in grado di assicurare a chi ha più bisogno". A evidenziarlo è il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, in occasione dell'inaugurazione della nuova struttura del territorio abruzzese.

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