Biondi: "Nuovo centro protesico Inail all'Aquila innalza il livello di civiltà della comunità"

"Il taglio del nastro del nuovo punto di assistenza protesica Inail rappresenta un presidio fondamentale destinato ad accompagnare gli infortunati sul lavoro nel percorso di recupero dell'autonomia, nella riabilitazione e nel reinserimento sociale e professionale. L'Aquila è stata per anni il cantiere più grande d'Europa, dove la sicurezza e la prevenzione sono state determinanti. Se prima i cittadini dovevano affrontare viaggi lunghissimi per confrontarsi con i medici e trovare il presidio più adatto, oggi possono farlo direttamente a casa o in prossimità. Questo arricchisce la qualità del servizio dell'Inail e innalza il livello di civiltà che la nostra comunità è in grado di assicurare a chi ha più bisogno". A evidenziarlo è il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, in occasione dell'inaugurazione della nuova struttura del territorio abruzzese.