“Il riconoscimento di Roma Fiumicino come migliore scalo europeo è motivo di grande orgoglio per la nostra città. Questo risultato dimostra la capacità di eccellenza del nostro aeroporto e rappresenta un importante traguardo per il turismo e l'economia romana. Complimenti a tutto il personale aeroportuale per questo straordinario risultato”. Così Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio I Roma Centro.