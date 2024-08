Brand Journalism Festival, Tommasi (Nos): "Aziende e media fondamentali per Paese moderno"

"Da tempo mi sono ripromesso di provare a contribuire a modernizzare questo Paese e credo che questo” sia possibile “attraverso la politica”, ma anche, e “tantissimo”, attraverso “le aziende e il media che hanno un ruolo fondamentale per creare consapevolezza e coscienza del cambiamento”. Aziende e media però “devono essere consapevoli del loro impatto sul futuro e credo che questo spazio sia perfetto per discuterne con tantissime persone”. Così Alessandro Tommasi, Fondatore Nos, spiega le motivazioni della sua partecipazione alla prima edizione del Brand Journalism Festival, evento che il 12 novembre appassionati del mondo dell'informazione e professionisti della comunicazione per analizzare l'evoluzione del mondo dell'editoria, del giornalismo e della corporate communication.