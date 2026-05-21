Bullismo: Aspromonte (Accademia Dei Campioni), 'lo sport canalizza la rabbia'

"Vedo che i ragazzi di oggi sono molto assorbiti dai dispositivi digitali. IN qualità di allenatori e tecnici sportivi abbiamo il compito di educare, non solo alle regole, ma anche sotto il profilo umano. Molti giovani parlano dei loro problemi durante gli allenamenti e in tanti si nota come nello sport canalizzino la rabbia". Lo ha detto Valerio Aspromonte, Accademia Dei Campioni a margine alla seconda Maratona Bullismo promossa proprio da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma.