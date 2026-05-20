circle x black
Cerca nel sito
 

Bullismo, Aurigemma: "Non relegabile a fatto emergenziale, istituzioni siano sentinelle"

Antonello Aurigemma - (Foto Adnkronos)
Antonello Aurigemma - (Foto Adnkronos)
20 maggio 2026 | 13.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il bullismo non è soltanto un fatto emergenziale, non può essere relegato a singole responsabilità individuali. Il compito delle istituzioni è ascoltare il disagio e avere il polso di una situazione che è in continua evoluzione, svolgendo un ruolo determinante e fondamentale: quello di essere delle sentinelle". Così il presidente del consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma nel suo intervento alla Maratona del Bullismo 2026 organizzata dall'Osservatorio Nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile al palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos.

CTA

"I dati delle nostre questure ci dicono che il problema bullismo continua ad aumentare, e non sono numeri reali: molti per timidezza o vergogna non sono inseriti in questo conto". Per questo, prosegue Aurigemma, "è importante essere coscienti e avere controllo del territorio: il mondo della scuola deve essere un mondo dove si accompagnano i ragazzi e non può diventare un luogo che può mettere a rischio il futuro degli adolescenti. Come consiglio regionale del Lazio, non faremo mai mancare la nostra presenza" qui e "faremo in modo tale da creare una vera e propria rete oper trasmettere quel senso di sicurezza che le istituzioni devono trasmettere".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bullismo disagio giovanile istituzioni sentinelle
Vedi anche
News to go
Maldive, ritrovati anche gli altri due corpi degli italiani morti
Cannes 2026, giorno 9: Rami Malek e ‘Roma Elastica’ protagonisti della nona giornata
Spese Nato, maggioranza frena in Senato: che fine ha fatto il punto 8? - Video
Varchi: "Maternità surrogata di Chiara Tagliaferri? I bambini non si comprano"
Cannes 2026, giorno 8: riflettori su Pedro Almodovar, presenta 'Amarga Navidad' - Videonews dalla nostra inviata
Blitz anticamorra in provincia di Napoli, arresti nel clan Moccia - Video
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza