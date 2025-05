“C’è tanto da fare, in Italia e nel resto del mondo, per combattere un fenomeno che si è aggravato enormemente con lo sviluppo tecnologico. Parlare coi giovani può far emergere una situazione sottovalutata”. E’ quanto affermato da Davide Desario, Direttore Adnkronos Agenzia, a margine della presentazione del primo Rapporto dell’Osservatorio nazionale Bullismo e disagio giovanile, a Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos a Roma dove si è tenuto l’evento ‘Maratona bullismo’.