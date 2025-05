Bullismo, questore Ricifari: "Grande emergenza educativa in atto. Necessario rispetto"

“C'è una grande emergenza educativa, c'è la necessità di un recupero culturale dei valori, che sono soprattutto quelli tradizionali, previsti e sanciti dalla nostra Costituzione. In una parola si possono condensare tutti: rispetto. Rispetto degli altri e rispetto di sé. Se si riuscisse a ripartire dall'affermazione già in età prescolare e poi scolare di questi valori, molte delle situazioni che ci impegnano professionalmente non ci sarebbero”. Lo ha detto Emanuele Ricifari, dirigente generale di Pubblica sicurezza e presidente Associazione nazionale funzionari di Polizia, alla presentazione del primo Rapporto dell’Osservatorio nazionale Bullismo e disagio giovanile, a Palazzo dell’Informazione a Roma dove si è tenuto l’evento ‘Maratona bullismo’.