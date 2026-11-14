Burnout tra gli oncologi, Di Maio (Aiom): "Il problema peggiora, serve tutelare i medici"

"Il tema del burnout era già noto in ambito oncologico. Esmo ci ha lavorato anche diversi anni fa, attraverso survey internazionali alle quali partecipava anche una piccola quota di professionisti italiani. Abbiamo la percezione che il problema sia peggiorato nel tempo, in un contesto in cui il carico di lavoro e lo stress burocratico-amministrativo che grava sugli operatori sono purtroppo in aumento". Lo ha detto Massimo Di Maio, presidente nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica, intervenendo alla presentazione della indagine condotta nelle ultime settimane da Aiom e Fiaso su un campione di 135 oncologici. Dalla survey emerge che 6 oncologi su 10 sono colpiti da burnout, il 64% riferisce di aver ricevuto minacce o subito aggressioni verbali, mentre il 2% dichiara di aver subito anche violenze fisiche. Per migliorare il benessere professionale, l’82% degli intervistati ritiene necessaria una riduzione dei carichi di lavoro, mentre il 35% chiede maggiori riconoscimenti e valorizzazione della propria attività.

"Penso che la maggior parte degli oncologi – spiega Di Maio - si riconosca in questa fotografia, pur considerando il possibile bias di partecipazione: nelle survey, infatti, tendono a rispondere soprattutto le persone più interessate all'argomento e più motivate a esprimere la propria opinione perché lo sentono particolarmente vicino. Seppure preliminari e parziali, questi dati rappresentano uno spaccato della quotidianità professionale". Il tempo dedicato alle attività burocratiche e amministrative "è un tema centrale. Abbiamo spesso detto che la mancanza di tempo non deve diventare un alibi, ma è evidente che, nel corso della giornata, il tempo impiegato in queste attività viene sottratto alla qualità della comunicazione con i pazienti. E questo si ripercuote direttamente sulla qualità del nostro lavoro. Se consideriamo, inoltre, che una delle conseguenze indirette di questa situazione può essere anche la perdita di motivazione da parte dei giovani nell'avvicinarsi a una determinata disciplina e a questa professione, il problema diventa davvero preoccupante, serve tutelare i medici" aggiunge.

Nel corso dello scorso anno, "a partire dal precedente biennio, il Working Group Aiom Giovani aveva lavorato a un progetto molto interessante, chiamato “Aut Aut”. Attraverso la raccolta delle testimonianze di tanti giovani colleghi è stato realizzato anche un cortometraggio che ha descritto le difficoltà legate alla conciliazione tra vita personale e vita lavorativa. Ne è nato un prodotto molto bello" ha concluso.