Tra vandalismo e arte il funambolo delle scritte giganti identificato nel 2020 è ricoverato dopo l'intervento al Cto con 60 giorni di prognosi

Alzi la mano chi entrando in una grande città non ha mai visto la scritta a caratteri cubitali 'Geco'. Su palazzi, stazioni, argini di fiume, cavalcavia, treni, silos, scale e persino monumenti la firma in stampatello nei punti più alti, impervi e apparentemente irraggiungibili, ha creato il mito dello street artist capace, appunto, di arrampicarsi come un geco e lasciare il suo segno.

L'incidente all'Università di Torino

Nella notte tra venerdì e sabato mentre con il 'collega' Dormozero tentava la nuova impresa sulla facciata della sede delle facoltà umanistiche dell’Università di Torino occupata, l'imbracatura non ha tenuto e il terzo amico che faceva da 'palo' non ha potuto far niente per evitare lo schianto al suolo dei writer. Ma il vantaggio di essere Geco è che dalle cadute, anche se ammaccati, ci si rialza. Per lui costole incrinate e femore rotto e dopo l'intervento al Cto del capoluogo piemontese, una prognosi di 60 giorni.

Dalle capitali europee a Roma

Da Roma a Lisbona passando anche per Atene, Madrid e Amsterdam, con la sua firma ha 'imbrattato' mezza Europa. Nessun disegno che potesse strizzare l'occhio a una forma espressiva più unanimemente accettata ma la scritta nuda e cruda, una ripetizione continua, invadente a metà strada tra provocazione artistica e vandalismo. ﻿

È a Roma che Geco ha lasciato il maggior numero di firme, presenti in quasi ogni quartiere della Capitale anche in forma di adesivi o scritte più piccole su cartelli e panchine, diventando un nome tanto riconoscibile e familiare da essere 'amico' per alcuni e fastidiosa ossessione per altri.

L'identità svelata nel 2020 e le polemiche

Imprendibile, sembrava fino a qualche tempo fa quando - correva l'anno 2020 - il nucleo Ambiente e decoro della polizia locale di Roma svelò la sua identità presentando al mondo Lorenzo Perris, romano classe 1992 che nel suo appartamento del quartiere San Lorenzo custodiva un arsenale di bombolette spray, funi da arrampicata, lucchetti e adesivi di 'Geco'. Essere identificato gli costò allora la denuncia per danneggiamento aggravato e reato continuato. Ma una sua opera finì esposta in una galleria d'arte contemporanea riaprendo il dibattito sul fenomeno Geco e fornendogli materiale per un documentario su se stesso dal titolo 'The art of disobedience'.