Calabria, al seggio in abito nuziale nel giorno del sì: la foto diventa virale

"Anche oggi San Gregorio d'Ippona dimostra grande senso civico e rispetto della democrazia"

Calabria, al seggio in abito nuziale nel giorno del sì: la foto diventa virale
06 ottobre 2025 | 12.38
Redazione Adnkronos
"Anche oggi San Gregorio d'Ippona dimostra grande senso civico e rispetto della democrazia. I nostri giovani sposi hanno esercitato il diritto al voto appena dopo aver pronunciato il sì! Buon voto a tutti'. È quanto scrive, in un post sui social, Pasquale Farfaglia, sindaco di San Gregorio d'Ippona, nel Vibonese. A corredo del post, la foto di due giovani in abito nuziale, immortalati insieme al primo cittadino al seggio elettorale: la coppia di novelli sposi non ha rinunciato a recarsi alle urne anche nel giorno del matrimonio, una volta conclusa la cerimonia. La foto è diventata virale sui social in breve tempo, suscitando ammirazione da parte di concittadini e utenti.

