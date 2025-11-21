circle x black
Bagni di Lucca, 78enne muore investito da camion della nettezza urbana

La tragedia questa mattina in piazza Aldo Moro

Ambulanza e carabinieri - Ipa
21 novembre 2025 | 09.14
Redazione Adnkronos
Tragedia questa nella mattinata di oggi, venerdì 21 novembre, in piazza Aldo Moro a Bagni di Lucca, dove un uomo di 78 anni, è morto dopo essere stato investito da un camion della nettezza urbana.

L'incidente è avvenuto alle 6.37, quando il mezzo, impegnato in una manovra di routine, ha colpito l'anziano residente nella zona.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava attraversando la piazza quando è stato travolto dal veicolo in movimento. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, l'uomo è deceduto sul posto. Sul luogo dell'incidente sono giunti prontamente i sanitari del 118 con un'ambulanza medicalizzata da Borgo a Mozzano e un'ambulanza della Croce Rossa di Bagni di Lucca. I carabinieri di Castelnuovo hanno provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

