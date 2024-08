Ancora un weekend infuocato ma dalla prossima settimana una 'burrasca di fine estate' porterà maltempo e temperature fresche. "Nei prossimi giorni l'anticiclone africano si distenderà sul bacino del Mediterraneo influenzando le condizioni del tempo anche in Italia per il prossimo weekend. E già da sabato 31 agosto - spiega all'Adnkronos il meteorologo Mattia Gussoni de 'iLMeteo.it - avremo un dominio del sole su buona parte della penisola".

La burrasca di fine estate

"Considerata l'origine sub-tropicale delle masse d'aria - continua Gussoni - attendiamo anche un'impennata delle temperature, specie in Emilia Romagna, al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori, con picchi fino a oltre 34-35°C (si potranno raggiungere anche i 39-40°C in Sardegna). Discorso simile per domenica 1 settembre, con tanto sole e caldo ovunque salvo il rischio di qualche forte temporale sulle Alpi in locale estensione alle vicine pianure di Piemonte e Lombardia". "La novità - evidenzia Gussoni - è attesa nel corso della prossima settimana, quando si prevede la 'burrasca di fine estate'. Una forte perturbazione arriverà sull'Italia da martedì 3 settembre dando il via a una intensa fase di maltempo che provocherà anche un sensibile calo delle temperature".

Le previsioni per i prossimi giorni

Domani la città più calda fra le 27 monitorate sarà Bari, caratterizzata oggi dal bollino arancione (livello 2) insieme a Campobasso e Perugia. Nella maggior parte degli altri capoluoghi si respira: l'allerta si attesta fra il livello 0 e 1. Il caldo non accennerà a diminuire, anzi, nei prossimi giorni aumenterà ulteriormente. Le temperature si manterranno sempre sopra la media del periodo, viaggiando con valori superiori ai 33-35°C al Centro-Sud e spesso sopra i 30-32°C al Nord. Giovedì l'anticiclone africano avrà un nuovo sussulto e così le temperature massime potranno aumentare ancora, raggiungendo picchi diurni che nel weekend di sabato 31 agosto e domenica 1 settembre toccheranno i 37°C anche a Roma.