Italia stretta nella morsa del caldo afoso anche oggi, giovedì 1 agosto. La domanda "quando finisce?", da Milano a Roma, da Napoli a Palermo, si trasferisce da un mese all'altro con la consueta lista di città caratterizzata dall'allerta massima per le ondate di calore. Il bollino rosso, che definisce il livello 3, è abbinato a 12 città della Penisola sulle 27 monitorate dal bollettino del ministero della Salute. Il bollino è rosso a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.

L'allerta massima riguarderà invece 10 capoluoghi domani 2 agosto, quando l'afa concederà una tregua a Bolzano e Milano che scenderanno al livello di rischio 1 (bollino giallo). Le altre città resteranno roventi per tutte e due le giornate. Bollino arancione (allerta 2) su Ancona, Campobasso e Verona oggi, Bari e Campobasso domani.

Sollievo (poco) dalle previsioni meteo

Il quadro meteo cambierà, almeno in maniera parziale, con l'arrivo di temporali che al Nord interromperanno il domonio incontrastato dell'anticiclone africano. Si comincerà con acquazzoni sulle Alpi e sulla Pianura Padana, pioggia possibile anche in Lombardia e Emilia nelle prossime ore. Domani, venerdì 2 agosto, il maltempo al Nord lascerà il segno in maniera più profonda dalle Alpi alla Pianura Padana, con qualche sortita anche sull'Appennino toscano e marchigiano.

Le precipitazioni, con la pioggia che potrebbe lasciare spazio anche alla grandine, non segneranno però una reale inversione di tendenza. Dopo i temporali tornerà il caldo. L'afa, invece, continuerà a regnare incontrastata al Centro e al Sud: niente nuvole, niente pioggia, tanto sole. Tra l'1 e il 2 agosto, al Centro-Sud, ancora termometri che flirtano con 38-40 gradi.