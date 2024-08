Ferragosto ancora rovente ma con qualche temporale in più

Tregua dal caldo africano in arrivo. Da quando? E quanto durerà? Nelle prossime ore avremo ancora la canicola di Caronte, iniziata un mese fa, il 15 luglio. L’anticiclone africano, dal nome dantesco, sta monopolizzando il tempo con una delle più lunghe ondate di calore della storia recente italiana, se non la più lunga. Le massime, anche nel pomeriggio del 14 agosto, raggiungeranno i 39°C a Foggia e Siracusa, 38°C a Bari, Catania, Ferrara, Forlì, Lecce, Taranto e Terni. Avremo 37°C a Bologna e Firenze con il caldo africano diffuso da nord a sud e con picchi massimi in Sardegna e Sicilia fino a 41°C nelle zone interne.

Una vigilia di Ferragosto ancora rovente ma con qualche temporale in più sulle pianure del Nord-ovest: non solo temporali di calore sulle Alpi e gli Appennini, confinati alle ore più calde della giornata, ma anche qualche rovescio sulle pianure piemontesi e lombarde fa sapere iLMeteo.it.

Ferragosto, poi, sarà ancora bollente ma con qualche novità: un nucleo di aria ‘meno calda’ in quota si sposterà dalle Baleari verso la Sardegna portando, sin dal mattino, dei rovesci sull’isola; gradualmente questo ‘nocciolo di instabilità balearico’ si sposterà verso est causando un aumento delle nubi sul versante tirrenico e al Nord-ovest dove non si escludono isolati brevi piovaschi. I picchi di caldo saranno comunque elevati, fino a 37-38°C diffusi.

La data della fine del caldo africano di Caronte sarà domenica 18 agosto, con un bel 90% di attendibilità: è previsto un calo anche di 10 gradi in alcune zone del Centro-Nord, ma tutta l’Italia risentirà del passaggio del nocciolo di instabilità balearico; ci saranno anche dei temporali forti nel weekend, con i dettagli attesi nei prossimi aggiornamenti.

Intanto stringiamo i denti fino a sabato, poi gradualmente le temperature scenderanno (già in parte al Nord tra venerdì e sabato) in modo diffuso da domenica 18 agosto su tutto lo stivale. Finalmente, dopo 33 giorni, Caronte lascerà il posto a condizioni termiche più accettabili, stop ai roventi 41°, stop alle notti super tropicali insonni e appiccicose.

Oggi, mercoledì 14 agosto - Al Nord: rovesci pomeridiani lungo l'arco alpino e sulle pianure adiacenti; solleone altrove. Al Centro: temporali pomeridiani all'interno, solleone altrove. Al Sud: tutto sole e caldo estremo.

Domani, giovedì 15 agosto - Al Nord: rovesci pomeridiani sulle Alpi e qualche nuvola in più; caldo. Al Centro: temporali pomeridiani all'interno con qualche nuvola in più, specie in Sardegna e sulle tirreniche; caldo. Al Sud: sole con qualche velatura, caldo estremo.

Venerdì 16 agosto - Al Nord: rovesci pomeridiani sulle Alpi e qualche nuvola in più. Al Centro: temporali pomeridiani all'interno, sole altrove; caldo. Al Sud: sole, caldo estremo.

TENDENZA: fine del caldo africano nel weekend, anche con temporali forti.