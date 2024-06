L'Italia è sempre più stretta nella morsa del caldo. Bollino arancione oggi ad Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo.

Con il bollino arancione le temperature sono elevate e le condizioni meteorologiche possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili spiega il ministero della Salute.

Bollino verde, cioè nessuna allerta per la salute, a Cagliari e Genova. Allerta gialla, in pratica livello 1, in tutte le altre città monitorate: Bari, Civitavecchia, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Torino, Venezia.