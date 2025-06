"Non voglio vedere armi nucleari in Iran e ci assicureremo che questo accada"

"Non voglio vedere armi nucleari in Iran e ci assicureremo che questo accada". Donald Trump ribadisce l'obiettivo degli Stati Uniti e di Israele: l'Iran non deve avere armi nucleari. Il presidente degli Stati Uniti, a margine del G7 a Kananaskis in Canada, scommette sulla conclusione del conflitto entrato nel quinto giorno. "Credo che verrà firmato un accordo, l'Iran sarebbe pazzo a non firmare. Praticamente, l'Iran è al tavolo dei negoziati. Appena vado via da qui, faremo qualcosa", dice il presidente americano.

Nel corso degli incontri, in particolare nel colloquio informale con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, Trump ha avuto discussioni anche sulla posizione nei confronti della Russia. "Pressing per le sanzioni? L'Europa lo chiede ma ancora non lo ha fatto, lo facciano prima loro. Le sanzioni costano molti soldi, miliardi e miliardi di dollari", dice Trump.

Il presidente americano sorride dopo il bilaterale con il premier britannico Keir Starmer. "La relazione che abbiamo è fantastica", dice Trump presentando la firma dell'accordo commerciale tra Washington e Londra dopo l'intesa preannunciata nello Studio Ovale: "Lo abbiamo appena firmato, è fatto".