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Ancora una giornata di super caldo, ma sono in arrivo forti temporali

Afa intensa anche martedì ma da mercoledì 1 luglio un fronte perturbato in discesa dal Nord Europa investirà l'Italia

Il super caldo ha le ore contate - (Afp)
Il super caldo ha le ore contate - (Afp)
29 giugno 2026 | 08.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’ondata di caldo estremo che sta 'asfissinado' Europa e Italia ha i giorni contati, sono infatti in arrivo forti temporali che riporteranno le temperature su valori più in linea con il periodo. Attenzione, però, al rischio di intense grandinate, innescate proprio dall'enorme energia termica accumulata.

In questi giorni le temperature si sono attestate su valori fino a +10°C (addirittura fino a 15/20°C in Francia e Germania con punte massime nei giorni scorsi a 40°C a Parigi) oltre le medie storiche di riferimento. L'aumento delle temperature a livello globale, innescato dalla sempre maggiore concentrazione di CO₂ di origine antropica in atmosfera, fa sì che l'attuale "base di partenza" del nostro clima sia sensibilmente più calda rispetto al passato. È proprio partendo da questo gradino termico già rialzato che le odierne ondate di calore riescono a spingersi verso picchi eccezionali (con sempre più frequenza e durata) e altrimenti irraggiungibili.

Quando arriva la svolta

Ebbene, anche oggi lunedì 29 giugno e domani martedì 30 dovremo fare i conti con un caldo intenso e a tratti molto afoso su buona parte dell'Italia, con temperature che supereranno diffusamente i 36-37°C al Centro-Nord. Tuttavia, la novità riguarda la possibile rottura di questa fase rovente. Già dal pomeriggio di lunedì i temporali si faranno via via più frequenti sulle Alpi, con locali sconfinamenti verso le vicine pianure di Piemonte e Lombardia sottolinea iLMeteo.it.

La vera svolta è prevista però da mercoledì 1 luglio, quando un fronte perturbato in discesa dal Nord Europa investirà l'Italia. Lo scontro frontale tra queste correnti fresche e instabili in quota e l'aria caldo-umida accumulata sul bacino del Mediterraneo potrebbe accendere la miccia per la formazione di celle temporalesche particolarmente violente. Il rischio concreto è quello di fenomeni estremi come forti grandinate e downburst (violente raffiche di vento lineari in uscita dal temporale). Le regioni maggiormente esposte a questa forte ondata di maltempo saranno dapprima quelle del Nord, in successiva estensione anche a parte del Centro-Sud. Dopo questa rapida, ma intensa fase temporalesca, l’anticiclone subtropicale africano proverà a riprendersi gli spazi perduti con sole e caldo pronti a tornare grandi protagonisti sull’Estate italiana.

Nel dettaglio

Oggi, lunedì 29 giugno - Al Nord: sole e caldo intenso a 40°C, temporali sulle Alpi, in locale estensione alle pianure. Al Centro: caldo intenso fino a 40°C, temporali su Appennini e zone vicine. Al Sud: sole e caldo.

Domani, martedì 30 giugno - Al Nord: temporali pomeridiani dai rilievi verso alcune zone di pianura. Sole altrove. Al Centro: sole e acquazzoni sull’Appennino. Caldo. Al Sud: soleggiato, qualche rovescio sui monti.

Mercoledì 1 luglio - Al Nord: forti temporali, locali grandinate. Al Centro: sole e caldo intenso. rovesci su zone interne. Al Sud: prevalenza di sole, isolati temporali sui monti.

Tendenza: giovedì rovesci e temporali su parte del Centro Sud; poi prevalenza di tempo stabile.

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