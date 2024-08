Il caldo non dà tregua da Milano a Roma, da Napoli a Palermo. Caronte avanza e la settimana di Ferragosto si preannuncia a dir poco infuocata. Con il passare dei giorni, poi, qualche temporale potrebbe interessare alcune delle nostre Regioni. Dall'interno del deserto del Sahara l'anticiclone africano abbraccerà buona parte del bacino del Mediterraneo con un'impennata delle temperature già da lunedì 12 agosto.

Ferragosto di fuoco

Nel corso della giornata di Ferragosto, martedì 15 agosto, il caldo si farà sentire in particolare sulle regioni tirreniche e sulle due Isole Maggiori dove i valori termici si porteranno diffusamente oltre i 36-38°C durante le ore pomeridiane secondo quanto scrive iLMeteo.it.

Addirittura a Firenze si potranno raggiungere picchi fino a 39°C. Non escludiamo inoltre che nelle zone interne della Sardegna si possano toccare punte massime al di sopra dei 40-42°C.

A rendere ancora più insopportabile il caldo ci penserà anche l'afa: le masse d'aria via via più calde in seno all'anticiclone si caricheranno di elevati tassi di umidità nel lungo tragitto sul Mar Mediterraneo dal Sahara verso l'Italia; condizione questa, ricordiamo, di disagio fisico.

Il caldo concede una tregua?

Solamente da venerdì 16 qualcosa potrebbe sbloccarsi grazie al passaggio di correnti più instabili in discesa dal Nord Europa in grado di destabilizzare non poco l'atmosfera. Il rischio è quello che si vengano a creare delle zone di convergenza dove interagiscono masse d'aria completamente diverse, caldo africano da una parte e aria fresca dall'altra, dal cui 'scontro' si innescando pericolose celle temporalesche.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, le zone più a rischio saranno le Alpi e le Prealpi anche se non va esclusa la possibilità che qualche temporale, con maggiore forza, possa sconfinare fin verso le vicine pianure, dando vita ad acquazzoni, in qualche caso accompagnati da grandine.

Il meteorologo Gussoni: "Temperature 35-38° e tanto sole ovunque fino a oltre metà mese"

Nessuna tregua dal caldo, anche per i prossimi giorni, anzi fino a Ferragosto e oltre il sole splenderà forte. "La previsione per i prossimi giorni è facilissima, - dice all'Adnkronos il meteorologo Mattia Gussoni de 'iLMeteo.it - perché per effetto dell'anticiclone africano il caldo ci farà compagnia fino a metà mese e probabilmente anche oltre e non sono previste piogge significative o temporali: il sole splenderà in maniera continua da nord a sud su buona parte del Paese".

"A fare ancora notizia sono le temperature - continua Gussoni - previste nuovamente ben oltre le medie climatiche di riferimento: avremo picchi massimi intorno ai 35 gradi sulle regioni del Nord e con punte più alte al Centro Sud, dove localmente si potrebbero raggiungere anche i 38-39 gradi sia nel prossimo fine settimana e ancora di più per la settimana di Ferragosto".

"Si tratta di masse d'aria in arrivo dal deserto del Sahara - spiega Gussoni - e sono una conseguenza del cambiamento climatico in atto: saremo sempre più investiti da queste masse di origine tropicale. Insomma per ora e fino almeno al 20 agosto non si vede una via d'uscita dal caldo, forse qualche temporale, ma in montagna, sulle Alpi. Il caldo va avanti senza sosta".