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Caldo allenta la morsa sull'Italia, oggi solo una città da bollino arancione

E' tregua con il calo delle temperature: pioggia di bollini gialli, sono ben 20

Caldo e sole al parco - Fotogramma /ipa
Caldo e sole al parco - Fotogramma /ipa
29 maggio 2026 | 00.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il caldo allenta la sua morsa sull'Italia, dopo la giornata di ieri che è stata caratterizzata da afa e alte temperature, con bollino rosso a Bologna, Brescia, Firenze, Roma e Torino. L'allerta scende già da oggi, venerdì 29 maggio, come emerge dall'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute.

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Tregua dall'afa, solo un bollino arancione

Per la giornata di oggi, il bollettino prevede quindi un unico bollino arancione (livello 2 di allerta) per la città di Genova e una pioggia di 20 bollini gialli (livello 1), e già 6 bollini verdi per Bari, Campobasso, Milano, Palermo, Trieste e Venezia.

Domani 19 città in giallo, salgono i bollini verdi

Bollini verdi che saliranno a quota 8 sabato 30 maggio (con l'aggiunta di Genova e Catania), mentre per le restanti 19 città (Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo) è previsto ancora un bollino giallo.

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caldo bollettino ministero salute ondate calore bollini rossi
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