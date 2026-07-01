Dopo la morsa soffocante del caldo estremo dei giorni scorsi, l'Estate subisce una brusca frenata. È in arrivo un violento break temporalesco che spazzerà via la canicola, portando un temporaneo calo delle temperature ma anche fenomeni meteo di forte intensità.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la svolta atmosferica causata dalla discesa di un insidioso fronte temporalesco proveniente direttamente dal Nord Europa. Questa massa d'aria fresca ed instabile, irrompendo sul bacino del Mediterraneo, andrà a scontrarsi frontalmente con la cappa di calore estremo che ha oppresso l’Italia nelle ultime settimane. A causa della tantissima energia potenziale in gioco accumulata fino a questo momento, la situazione atmosferica sarà letteralmente esplosiva, e non si esclude il rischio di eventi meteo estremi.

Il calore e l'umidità ristagnanti nei bassi strati dell'atmosfera agiscono infatti come un vero e proprio "carburante" per i temporali. Quando l'aria fredda nordeuropea (più pesante) si incunea sotto questa bolla d'aria rovente (più leggera), costringe quest'ultima a salire violentemente verso l'alto. Questo scontro termico genera moti ascensionali esasperati, creando le condizioni ideali per la formazione di supercelle temporalesche capaci di scaricare al suolo violente grandinate (anche di grosse dimensioni) e improvvisi nubifragi.

L'evoluzione della perturbazione seguirà una traiettoria ben precisa: nel corso di mercoledì 1 luglio il maltempo colpirà le regioni del Nord con la possibilità di temporali forti, fulminazioni frequenti e colpi di vento intensi. Giovedì il fronte instabile scivolerà rapidamente verso meridione. L'instabilità si estenderà andando a colpire progressivamente anche le regioni del Centro e del Sud Italia, portando finalmente l'agognato refrigerio, ma accompagnato da un deciso e marcato peggioramento delle condizioni meteo.

Una volta passato il fronte temporalesco, da venerdì 3 luglio in avanti, l’anticiclone africano proverà a riprendersi gli spazi perduti. Nel corso del successivo weekend infatti ci aspettiamo una nuova ondata di caldo che farà salire rapidamente le temperature su buona parte dell’Italia.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 1 Luglio. Al Nord: forti temporali, locali grandinate. Al Centro: sole e caldo intenso. arrivano temporali su settori adriatici. Al Sud: prevalenza di sole, temporali sui monti.

Giovedì 2. Al Nord: ultimi temporali sul Triveneto. Al Centro: forti temporali a macchia di leopardo. Al Sud: forte instabilità con temporali sparsi.

Venerdì 3. Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: sole, acquazzoni su basso Lazio. Al Sud: temporali a carattere irregolare.

Tendenza: nuova pulsazione dell’anticiclone africano dal weekend, caldo in aumento