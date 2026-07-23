La terza ondata di calore dell'estate 2026 si è quasi chiusa, l'afa cede il passo e l'Italia si prepara a un weekend di sollievo. L'ultimo bollettino del ministero della Salute fotografa oggi, venerdì 24 luglio, una Penisola dove prevalgono i bollini verdi, fatta eccezione per soli 5 capoluoghi sui 27 monitorati: una sola città in allerta massima e quattro da bollino giallo.

Ma andrà meglio, molto meglio, durante la giornata di domani: spariti i bollini rossi, sarà raffica di verdi ad eccezione di un solo giallo.

Oggi ultima allerta rossa, poi sarà raffica di bollini verdi

In questo quadro di miglioramento, l'unica città oggi con bollino rosso - il 3 livello di allerta che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche - è Cagliari. Bollino giallo invece per Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Tutti i restanti capoluoghi sono in verde.

Sabato 25 luglio, quindi, l'Italia sarà una 'distesa verde'. L'unica eccezione tra i 27 capoluoghi monitorato sarà Cagliari, che dal rosso di oggi passerà domani al bollino giallo.