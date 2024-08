Nella notte di San Lorenzo le temperature minime non scenderanno mai sotto i 20°C in pianura

Mari tropicali e notti super tropicali: ecco il nuovo clima italiano. Nella notte di San Lorenzo le temperature minime non scenderanno mai sotto i 20°C in pianura, rendendola tropicale. Addirittura, in alcune città di pianura la temperatura minima non scenderà sotto i 27-28°C sfiorando il limite termico di una ‘notte super tropicale’ (quando la minima è superiore o uguale a 30°C).

Tutto questo calore notturno sarà la conseguenza di pomeriggi roventi con 36-39°C, ma anche dalla temperatura del mare decisamente sopra la media sottolinea iLMeteo.it: le acque calde incidono maggiormente lungo le coste, ma in parte anche sulle zone interne, durante la notte.

Mari tropicali e notti tropicali: equazione valida al 100% lungo le coste, laddove si registrano minime fino a 27°C ed oltre, fino a sfiorare i 30°C di notte. Anche il mare, infatti, da settimane ha una temperatura eccezionale, tipica dei Tropici: il termometro marino ha misurato ieri 28.6°C a Bari, 28.7°C a Cala Mariolu in Sardegna, 27.6°C a Lido di Jesolo in Veneto, 28°C a Riccione, 27.8°C a San Vito Lo Capo in Sicilia, 27.7°C a Viareggio in Toscana. Sono valori circa 3 gradi più caldi della media del mare dello scorso secolo.

Anche nelle prossime ore, tutto il calore del mare e tutto il calore dell’anticiclone africano Caronte causeranno valori record di temperatura, rendendo questo weekend il più caldo del 2024. Non si prevedono fenomeni temporaleschi, la calma sarà piatta e rovente: l’afa salirà alle stelle, specie lungo le coste e nella Pianura Padana!

Oggi, sabato 10 agosto: Al Nord: sole prevalente e molto caldo. Al Centro: sole prevalente e molto caldo. Al Sud: sole prevalente e molto caldo.

Domani, domenica 11 agosto: Al Nord: sole prevalente e molto caldo. Al Centro: sole prevalente e molto caldo. Al Sud: sole prevalente e molto caldo.

Lunedì 12 agosto: Al Nord: sole prevalente e molto caldo, qualche rovescio sulle Alpi nel pomeriggio. Al Centro: sole prevalente e molto caldo. Al Sud: sole prevalente e molto caldo.

TENDENZA: anticiclone africano Caronte sempre invadente e persistente. Picco del caldo tra lunedì e martedì 13 agosto.