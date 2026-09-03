Ultimo colpo di coda dell'estate sull'Italia e un'altra settimana di caldo. Poi arriverà finalmente aria più fresca atlantica. Da oggi giovedì 3 settembre fino a mercoledì 9 affronteremo la sesta ondata di calore, alla fine di un periodo in cui abbiamo vissuto mesi interi schiacciati dall'anticiclone subtropicale, toccato vertici impressionanti, con 45-46°C al Sud (48,4°C in Sardegna) e temperature oltre i 40°C in molte zone interne del Centro e Nord Italia.

Milano e Roma continuano a giocare con i loro massimi storici, anche per il mese di settembre (rispettivamente 34,6°C e 35,6°C), dimostrando come il calore estremo non conosca più confini mensili sottolinea iLMeteo.it.

La sesta ondata di caldo, fino a quando

A partire dalle prossime ore, il promontorio nord-africano tornerà a gonfiarsi in modo prepotente sul bacino del Mediterraneo. Fino a metà della prossima settimana, i termometri schizzeranno nuovamente verso l'alto, spingendo le temperature fino a 8°C sopra le medie tipiche del periodo. Avremo massime diffuse di 35-37°C, valori che a settembre inoltrato risultano pesanti da sopportare e che mantengono i nostri mari in uno stato di ebollizione costante, trasformandoli in immensi serbatoi di energia.

Il ribaltone

Tuttavia, ogni anomalia ha una sua data di scadenza e il cambiamento potrebbe essere tanto imminente quanto violento. I modelli matematici a lungo termine indicano un vero e proprio collasso dell'alta pressione subito dopo mercoledì 9 settembre. L'aria fredda di origine nord-atlantica è pronta a scendere di latitudine per tuffarsi nel calderone mediterraneo. Lo scontro tra l'aria fresca e l'energia latente accumulata dalla superficie marina surriscaldata causerà un autentico trauma atmosferico. L'autunno potrebbe insomma arrivare all'improvviso, spezzando di netto l'estate e portando con sé il rischio concreto di nubifragi e temporali estremi. La dolce transizione stagionale è ormai un ricordo del passato.

Nel dettaglio

Oggi, giovedì 3 settembre - Al Nord: sole e più caldo. Al Centro: sole e più caldo. Al Sud: sole, qualche rovescio sui monti calabresi.

Domani, venerdì 4 settembre - Al Nord: sole, caldo in aumento. Al Centro: soleggiato e più caldo. Al Sud: sole e più caldo, rare piogge sui monti calabresi.

Sabato 5 settembre - Al Nord: caldo in aumento. Al Centro: sole prevalente, caldo. Al Sud: sole e più caldo.

Tendenza: anticiclone africano con punte di 37°C da Nord a Sud.