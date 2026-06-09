Gli studenti del collettivo 'Cambiare Rotta' hanno bruciato un manifesto con il volto del vicepremier Matteo Salvini, durante una manifestazione all'università La Sapienza di Roma in vista del corteo "contro guerra, razzismo e sfruttamento" in programma sabato 13 giugno nella Capitale, in concomitanza con l'iniziativa sulla remigrazione. Non si è fatta attendere la risposta di Matteo Salvini sul suo profilo X: "C'è chi sceglie il confronto e chi, invece, preferisce l'insulto e arriva persino a bruciare le immagini di chi la pensa diversamente. Non mi faccio intimidire", assicura il vicepremier e ministro delle Infrastutture e dei Trasporti.