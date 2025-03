Sara De Bastiani ha pubblicato le foto su Facebook di come ha evitato la tragedia

Blocca un'auto lungo la statale 47 della Valsugana, mettendosi con il camion "di traverso per fermare il traffico" e farle fare manovra. Sara De Bastiani, originaria di Fonzano nel bellunese, racconta con un post su Facebook la scelta di mettere di traverso il suo autoarticolato per fermare una 500 rossa che stava percorrendo la corsia in direzione contraria.

"Fortuna che ogni tanto non ragiono, ma agisco d'istinto…. Poi ci fanno fare, scrive nel post, "ore e ore di corsi per la carta di qualificazione del conducente a noi autisti, ma probabilmente quelli che più ne hanno bisogno sono gli automobilisti" conclude, aggiungendo "anche oggi è andata bene" insieme a un cuoricino e a un'altra emoticon simbolo di forza.