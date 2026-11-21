Torna nella Capitale Campioni per la Salute Awards, il gala ideato e organizzato da Lorena Rutigliano in collaborazione con Summeet, che riunisce protagonisti dello sport, della medicina, dell’impresa e dello spettacolo per promuovere la cultura della salute e della prevenzione. L’appuntamento con la terza edizione romana è per venerdì 27 novembre all’hotel St. Regis. A condurre la serata sarà Eleonora Daniele, giornalista e conduttrice televisiva, che accompagnerà gli ospiti in un percorso tra testimonianze, momenti di approfondimento e intrattenimento, fino alla consegna dei Campioni per la Salute Awards. "Campioni per la Salute mette in relazione mondi diversi, accomunati dalla possibilità di incidere positivamente sulla vita delle persone - afferma Matteo Bruno Calveri, Ceo di Summeet - . Come Summeet, portiamo in questo progetto la nostra esperienza nel creare occasioni di incontro e di comunicazione sui temi della salute. Crediamo nel valore di una serata capace di coinvolgere sportivi, professionisti, imprese e personaggi dello spettacolo attorno a un messaggio condiviso: promuovere la prevenzione e una maggiore attenzione al benessere. I riconoscimenti danno visibilità a percorsi ed esperienze che possono ispirare il pubblico e contribuire a diffondere questa consapevolezza".

L’iniziativa, che gode del patrocinio del ministero della Salute, della Regione Lazio, dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, della Croce Rossa Italiana, di Sport e Salute, di Giffoni Sport e della Fondazione Artemisia Ets - valorizza l’attività fisica, la cultura del benessere e la prevenzione sanitaria come strumenti di crescita sociale e individuale. Nel corso della cena di Gala saranno premiate personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali, contribuendo alla diffusione di valori legati alla salute, all’inclusione, all’impegno civile e alla crescita culturale del Paese. "Con questi riconoscimenti - dichiara Lorena Rutigliano, ideatrice e organizzatrice del gala - intendiamo valorizzare non solo i risultati agonistici e i traguardi professionali dei premiati, ma soprattutto l’impatto positivo che hanno nella società".

Alla serata è attesa la partecipazione di numerosi ospiti del mondo delle istituzioni, dell’impresa, dello spettacolo e dello sport. Tra le presenze annunciate figurano Edmondo Cirielli, Mara Campitiello, Marco Mattei, gli ex ministri Roberto Speranza e Federico D’Incà, Alessia Pieretti e Carlo Puca. Con loro, Debora Diodati, Giuseppe Quintavalle e Rossana Ciuffetti.

Tra gli ospiti anche lo chef e conduttore tv Vittorio Vaccaro con la moglie Luna Berlusconi; Elena Aceto di Capriglia, cofondatrice di Miamo, con il marito, il chirurgo Camillo D’Antonio; Vincenzo Onorato, fondatore della scuola vela Mascalzone Latino; Ciro Cannelonga di Polis Consulting; Marco Rettighieri di Webuild; Tito Monti di Autotorino e Giuseppe Mocerino, CEO di NetGroup, con la moglie Monia Caselli. Non mancheranno volti dello spettacolo, tra cui Beppe Convertini, Maria Grazia Cucinotta, Marco Liorni, Alessandra Celentano, Jimmy Ghione con Maria Laura De Vitis, Elisa D’Ospina, Emanuela Tittocchia e Paola Comin. Per il mondo dell’informazione e della cultura sono attesi Paolo Corsini, Maria Antonietta Spadorcia, Monica Setta, Marzia Roncacci, Sofia Oranges, Nicola Santini, Simona Branchetti e Lorenzo Crea. Per lo sport è prevista la partecipazione di Luigi Busà, Nicola Legrottaglie, Andrea Lo Cicero, Bruno Giordano, Andrea Carnevale, Stefano Pantano, Sergio Brio, Dario Marcolin e Annalisa Minetti. Sponsor e partner dell’evento sono Enel, Polis Consulting, Miamo, Autotorino, GymBeam, GM Impianti e Stampa Sì. Media partner dell’iniziativa è Forbes Italia.