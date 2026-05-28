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Morta la bimba investita dall'auto del padre sabato scorso a Portocannone

La piccola, 22 mesi, era ricoverata da 5 giorni in condizioni disperate dopo l’incidente nel cortile di casa

Pronto soccorso - Fotogramma /Ipa
Pronto soccorso - Fotogramma /Ipa
28 maggio 2026 | 22.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non ce l’ha fatta la bambina di 22 mesi vittima del tragico incidente avvenuto sabato scorso a Portocannone. La piccola è deceduta oggi all’ospedale Salesi di Ancona, dove era ricoverata in condizioni disperate da cinque giorni. L’incidente si era verificato nel pomeriggio di sabato scorso, nel cortile dell’abitazione di famiglia, dove la piccola era stata investita dall’auto del padre, per motivi ancora in corso di accertamento. Immediati i soccorsi: la bambina era stata trasportata d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove i medici avevano subito compreso la gravità delle ferite riportate. Poco dopo era stato disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale di Ancona. Nonostante i tentativi dei medici e la speranza dei familiari, questa sera è arrivata la brutta notizia.

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