Un programma di formazione digitale sul campo per 250 infermieri, con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere l'assistenza ai pazienti sempre più personalizzata. È il progetto Digital Nursing avviato dalla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, che coinvolge gli 11 reparti di degenza della sede di Trigoria e introduce una nuova figura professionale: l'infermiere facilitatore operativo di reparto.

Il programma, della durata di un anno, punta a consolidare l'utilizzo del Professional Assessment Instrument (PAI), uno strumento digitale sviluppato dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma e introdotto al Policlinico nel marzo 2025. Il sistema supporta gli infermieri nella valutazione dei bisogni dei pazienti e nella pianificazione degli interventi assistenziali, attraverso un linguaggio standardizzato e un algoritmo che suggerisce le diagnosi infermieristiche più pertinenti per ciascun caso.

Le informazioni vengono registrate in modo strutturato, superando le sole annotazioni in testo libero e rendendo più semplice documentare gli interventi, monitorare le condizioni dei pazienti e verificare i risultati delle cure.

"Ogni persona che entra in ospedale porta con sé bisogni, fragilità e aspettative che richiedono ascolto e attenzione", sottolinea Federica Colzani, presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. "Accompagnare gli infermieri nella loro crescita professionale significa riconoscere il valore imprescindibile di chi è accanto al paziente ogni giorno", aggiunge, evidenziando l'importanza di mettere l'innovazione tecnologica al servizio dei professionisti sanitari.

La novità organizzativa è rappresentata dai facilitatori operativi di reparto, infermieri selezionati tra il personale interno sulla base delle competenze digitali e delle capacità di leadership. Dedicheranno 16 ore mensili aggiuntive alla formazione dei colleghi direttamente nei reparti e all'analisi delle cartelle infermieristiche.

"Il futuro dell'assistenza si costruisce in reparto, nelle scelte quotidiane e grazie alle competenze e alla dedizione delle persone che vi lavorano", afferma Paolo Sormani, amministratore delegato e direttore generale della Fondazione. "L'obiettivo è rendere gli interventi più tracciabili e garantire così cure sempre più sicure e personalizzate a beneficio dei pazienti".

Per Daniela Tartaglini, direttore della Direzione Assistenziale delle Professioni Sanitarie della Fondazione e neopresidente della Società Italiana per la Direzione e il Management delle Professioni Infermieristiche (SIDMI), "adottare un linguaggio infermieristico condiviso permette di descrivere con maggiore precisione i bisogni della persona e di documentare il lavoro degli infermieri e i risultati raggiunti giorno dopo giorno". Le informazioni raccolte potranno inoltre contribuire a orientare le scelte organizzative nei diversi reparti.

Il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma, Maurizio Zega, sottolinea che la digitalizzazione rappresenta un passaggio fondamentale per l'evoluzione della professione e per la tutela della salute pubblica, richiedendo un impegno condiviso tra istituzioni, strutture sanitarie e professionisti.

Il progetto prevede un monitoraggio mensile degli indicatori e incontri bimestrali nei reparti per valutare i progressi e aggiornare la formazione. L'iniziativa rientra nel più ampio programma Digital Hospital del Campus Bio-Medico, dedicato all'innovazione tecnologica e organizzativa dell'assistenza sanitaria.