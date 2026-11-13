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Cane ferito sull'A13 salvato dalla Polizia Stradale: trovato il proprietario, Artù tornerà a casa

L'animale, smarrito durante una battuta di caccia, è stato soccorso grazie alla segnalazione di un automobilista e trasportato d'urgenza dai volontari Enpa alla clinica veterinaria di Bologna per una zampa ferita

Il cane Artù - Foto della Polizia
Il cane Artù - Foto della Polizia
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13 novembre 2026 | 15.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

﻿Disavventura a lieto fine sull'autostrada A13 per Artù, uno cane di razza spinone rimasto ferito sulla carreggiata nord. Decisiva la chiamata di un automobilista: gli agenti della polizia stradale di Altedo hanno rallentato la circolazione, riuscendo a soccorrere l'animale con una grave lesione alla zampa posteriore sinistra. Affidato al personale dell'Enpa, Artù è stato portato d'urgenza nella clinica del dipartimento di Scienze mediche veterinarie dell'ateneo bolognese.

Rintracciato il proprietario di Artù

Nel frattempo, le verifiche hanno permesso di risalire al padrone, un anziano residente nella zona che lo aveva smarrito durante una battuta di caccia e lo stava cercando incessantemente da diverse ore. Dopo il commovente ricongiungimento, per Artù sarà necessario un intervento chirurgico specialistico, prima del ritorno definitivo a casa.

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