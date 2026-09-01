circle x black
Cerca nel sito
 

Orecchie di coniglio o polmone di cavallo? Lo snack 'choc' per i cani nel cuore di Cortina

Gli spuntini per gli amici a 4 zampe 'sorprendono'...

Gli snack... - (Adnkronos)
Gli snack... - (Adnkronos)
01 settembre 2026 | 22.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Meglio le orecchie di coniglio, la pelle della testa di manzo, il polmone del cavallo o il collo di pollo? Per chi ha un cane ed è abituato a comprare gli snack e gli spuntini per l'amico a 4 zampe, la scelta può rivelarsi semplice o addirittura scontata. Per chi non ha dimestichezza con le prelibatezze destinate all'animale domestico per eccellenza, il menù può risultare a dir poco curioso, soprattutto se il cibo è esposto in confezioni trasparenti che non lasciano spazio alla fantasia. A Cortina d'Ampezzo, basta fare un salto nella celebre Cooperativa, lo storico magazzino su Corso Italia. Nel cuore della Perla delle Dolomiti, l'attenzione alle esigenze dei turisti si allarga fino a soddisfare i gusti 'particolari' dei cani. Ecco quindi, in un reparto al piano ammezzato, la visione che - per forza - ruba l'occhio.

Nelle giornate di vacanza si può offrire a Fido un bocconcino di polmone di cavallo, che nella busta somiglia vagamente a uno spezzatino. Si sale di livello con lo stomaco di pollo essiccato, alla modica cifra 10,20 euro per 250 grammi. La pelle di testa di manzo essiccato, dice chi se ne intende, è uno snack resistente e impegnativo: il cane può dedicarsi per ore a masticare i lembi, la spesa di 14 euro e spicci appare ragionevole. Ai bipedi non proprietari di cani - ma forse anche a qualche cinofilo convinto - non verrebbe mai in mente di comprare una confezione di orecchie pelose di coniglio. Eppure, a quanto pare, il prodotto 'tira': è uno snack che funziona da antistress e favorisce l'igiene dentale. Chissà se funzionano meglio i colli di pollo essiccati: 18,90 euro per 250 grammi, una vera leccornia. Forse.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cibo cani cani cortina
Vedi anche
Ue, Tajani a Wicklow: "Serve Europa protagonista su Ucraina e Medio Oriente" – Videonews dal nostro inviato
Gp Monza 2026, tutte le novità del Gran Premio d'Italia di Formula 1 - Video
Vendite sui mercati dopo il dato sull'inflazione in Europa - Video
Al Niguarda si celebra 'Harry Potter', la cerimonia di smistamento nella Terapia intensiva neonatale - Video
Maupas co-conduttore a Venezia 83: "Sogno di fare il regista, spero di tornare con una mia creatura" - Video
Harry Potter compie 25 anni, a Londra piovono lettere per Hogwarts - Video
Legge elettorale, Boccia: "È incostituzionale" - Video
Drone marino salva naufraghi a Civitavecchia, il video dell'innovativo sistema della Guardia Costiera
Fine vita, voto in Veneto. L'attivista Luca Faccio: "Zaia non è 'portatore di morte', abbiamo diritto di scegliere"
Venezia 83, primo fan accampato davanti al red carpet: "Aspetto Clooney e Pattinson" - Video
Lo sfogo di Vincenzo De Luca contro chi abbandona i rifiuti: "C'è sempre qualche imbecille" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza