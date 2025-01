Un bambino di 6 anni è rimasto ferito alla mano ad Andria durante i festeggiamenti della notte scorsa per l'arrivo del nuovo anno. Il padre gli ha dato una pistola a salve per provare a sparare ed evidentemente qualcosa non è andata per il verso giusto. La pistola sarebbe esplosa. Il piccolo è stato trasferito a Bari per lesioni alla mano. Forse perderà il pollice.