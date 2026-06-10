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Cappellacci (Fi), 'dal Parlamento misure concrete su screening e innovazione'

'Risultati tra prevenzione e diritti dei pazienti - La legge sull’oblio oncologico cancella lo stigma e tutela i guariti'

Ugo Cappellacci - Foto Adnkronos
Ugo Cappellacci - Foto Adnkronos
10 giugno 2026 | 17.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Il tema dell’oncologia è un tema importantissimo per il nostro Servizio sanitario nazionale e per i cittadini. Tutti, purtroppo, sono stati toccati direttamente o indirettamente da questa realtà. Questo Governo e il Parlamento sono impegnati in modo significativo su diversi fronti: dalla prevenzione ai risultati concreti, anche grazie al lavoro svolto in sinergia con la comunità scientifica e le associazioni dei pazienti, fino alle terapie innovative che oggi tracciano la strada del futuro". Così all'Adnkronos Salute Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei deputati durante l'Oncology Summit 2026 oggi nella Sala Regina della Camera, evento nato da un'iniziativa dello stesso deputato di Forza Italia.

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Cappellacci ha poi richiamato l’attenzione anche sul tema del cosiddetto "stigma" dei pazienti oncologici guariti: "Chi ha superato la malattia, in passato, poteva trovarsi ancora penalizzato da una sorta di 'peso' legato alla propria storia clinica, che di fatto limitava l’accesso a servizi come mutui bancari o assicurazioni, arrivando persino a incidere su scelte di vita come l’adozione di un bambino. La legge sull’oblio oncologico ha risolto questo problema, cancellando questo stigma". Tra i provvedimenti citati anche il Piano nazionale di prevenzione e l’estensione degli screening per il tumore al seno. "C’è un impegno importante che si traduce in fatti concreti e in un miglioramento effettivo della qualità di vita delle persone".

Infine, a proposito del Summit sull’oncologia e del dialogo tra istituzioni e mondo scientifico, Cappellacci ha spiegato: "Il futuro dell’oncologia è entrato da tempo nelle istituzioni. Questo summit serve da un lato a prendere atto di quanto già realizzato dal Parlamento e dal Governo, dall’altro a confermare un metodo basato sul dialogo e sull’ascolto. Un metodo che parte dalle società scientifiche e dalle associazioni dei pazienti, mettendo a sistema tutti i soggetti coinvolti" ha poi cloncluso.

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tumori oncology summit camera deputati aiom ugo cappellacci
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