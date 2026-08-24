Carabinieri, Ten. col. Ruggiu alla guida del Gruppo Palermo

Nella sede del Comando Legione Carabinieri “Sicilia”, presso la caserma “Carlo Alberto dalla Chiesa” di Palermo, il Tenente Colonnello Giovanni Ruggiu è stato accolto dal Comandante della Legione, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, in occasione dell’assunzione della guida del Gruppo Carabinieri di Palermo. Un primo momento di incontro e confronto, nel corso del quale il Generale Del Monaco ha formulato al nuovo Comandante gli auguri di buon lavoro per il delicato compito che lo attende, sottolineando la centralità del Gruppo nel dispositivo di sicurezza dell’Arma nel capoluogo.

Per il Tenente Colonnello Ruggiu si tratta anche di un ritorno in una realtà che conosce bene e nella quale ha già maturato una rilevante esperienza professionale. L’Ufficiale succede al Colonnello Aniello Schettino, destinato al prestigioso comando della Scuola Allievi Carabinieri di Roma. Prima del trasferimento in Sicilia, il Tenente Colonnello Ruggiu è stato Comandante del Battaglione Allievi Carabinieri dell’Accademia Militare di Modena, incarico nel quale ha seguito la preparazione e l’addestramento dei giovani futuri Ufficiali dell’Arma.

Nel corso della carriera ha ricoperto numerosi e qualificati incarichi, alternando l’impiego nell’organizzazione territoriale a quello nei reparti a più spiccata vocazione investigativa, tra i quali il Reparto Anticrimine di Roma - ROS e il comando della Compagnia Carabinieri Napoli Vomero. In provincia di Palermo ha inoltre retto dal settembre 2009 al settembre 2013 la Compagnia di Carini, confrontandosi con una realtà particolarmente complessa e conducendo importanti attività investigative, anche nel contrasto alla criminalità organizzata. "Una conoscenza maturata sul campo che oggi potrà mettere al servizio di una responsabilità più ampia", dice l'Arma. Alla guida del Gruppo Carabinieri di Palermo, sarà chiamato a coordinare un dispositivo territoriale articolato e impegnativo, "assicurando, attraverso i reparti dipendenti, una presenza capillare dell’Arma e una costante vicinanza alle comunità". "La conoscenza del contesto palermitano, unita al patrimonio professionale acquisito nei diversi ruoli ricoperti, accompagnerà l’Ufficiale in questa nuova tappa della carriera, nel segno della continuità dell’azione istituzionale e del servizio ai cittadini".