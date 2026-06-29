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Carcinoma dell’endometrio, immunoterapico rimborsato in associazione e monoterapia

Nella forma avanzata o recidivante, durvalumab è indicato per pazienti con particolare caratteristica biologica

Carcinoma dell’endometrio - (foto di repertorio)
Carcinoma dell’endometrio - (foto di repertorio)
29 giugno 2026 | 13.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Nel trattamento della neoplasia ginecologica più frequente, quella dell’endometrio, con 8.260 nuovi casi stimati in Italia nel 2025, l’immunoterapia segna importanti progressi. L’Aifa-Agenzia italiana del farmaco ha approvato durvalumab in associazione a chemioterapia (carboplatino e paclitaxel) nel trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma dell’endometrio primario avanzato o recidivante con deficit nel mismatch repair (dMmr), che sono candidate alla terapia sistemica, seguito dal trattamento di mantenimento con durvalumab in monoterapia. Nel carcinoma dell’endometrio avanzato o ricorrente, questo approccio terapeutico ha ridotto del 58% il rischio di progressione o morte dovuto alla malattia. I benefici dell’immunoncologia nella cura del cancro sono stati approfonditi oggi a Milano, in un incontro con la stampa promosso da AstraZeneca.

“Il carcinoma dell’endometrio negli anni è stato sottovalutato e, oggi, è l’unica tra le neoplasie ginecologiche con incidenza e mortalità in aumento”, afferma Domenica Lorusso, responsabile del Centro di Ginecologia oncologica di Humanitas San Pio X e professore ordinario di Ostetricia e ginecologia di Humanitas University.

“La prognosi nei casi di recidiva - continua l’esperta - non è buona e la mortalità rimane alta, per questo servono terapie efficaci. Circa il 30% delle pazienti presenta la malattia con deficit del mismatch repair, cioè un malfunzionamento del meccanismo di riparazione del Dna. Nello studio Duo-E, nelle pazienti con questa particolare caratteristica biologica, durvalumab più chemioterapia seguito da durvalumab in monoterapia ha dimostrato una riduzione del rischio di progressione di malattia o di morte del 58% rispetto alla sola chemioterapia. Grazie all’approvazione di AIFA, l’aggiunta di durvalumab alla chemioterapia costituisce una nuova strategia terapeutica di prima linea in queste pazienti”.

“I principali fattori di rischio del tumore dell’endometrio sono costituiti da obesità, ipertensione e diabete mellito, legati quindi a stili di vita scorretti – spiega Nicoletta Colombo, direttore del Gynecologic Oncology Program dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano - Svolge un ruolo anche la predisposizione genetica e familiare. La malattia tende a svilupparsi solitamente dopo i 50 anni, in seguito alla menopausa. Il primo sintomo da non sottovalutare è il sanguinamento anomalo, che dovrebbe mettere in allarme sia in pre che in postmenopausa. Le opzioni terapeutiche della maggior parte delle donne con tumore dell’endometrio avanzato, per molti anni, non sono cambiate e lo standard di cura è stato tradizionalmente limitato alla chemioterapia. L’ingresso dell’immunoterapia, nella malattia avanzata, oggi consente di ottenere risposte importanti e durature, in particolare nelle pazienti che presentano un deficit nel mismatch repair. La classificazione molecolare della neoplasia è essenziale a partire dal momento della diagnosi, per poter impostare il corretto percorso di cura, che sta diventando sempre più personalizzato”.

Il carcinoma endometriale “è una delle neoplasie ginecologiche più frequenti, ma vi è ancora scarsa consapevolezza di questa patologia - osserva Manuela Bignami, direttrice di Loto Odv - Inoltre, non riceve l’attenzione necessaria nelle politiche sanitarie, nonostante la sua elevata incidenza. È fondamentale riconoscerne la priorità, ponendolo al centro delle strategie di prevenzione, diagnosi e trattamento. Per garantire un equo accesso ai percorsi di cura, tutte le Regioni devono adottare Piani diagnostico-terapeutici assistenziali ispirati a principi comuni e condivisi. Inoltre, è essenziale informare le pazienti a riconoscere segni e sintomi, che richiedono un immediato consulto ginecologico, al fine di poter consentire una diagnosi precoce, che è generalmente associata a una prognosi più favorevole. L’innovazione costituita dall’immunoterapia - conclude - può rappresentare lo strumento per aumentare l’attenzione su questa neoplasia”.

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carcinoma dell’endometrio tumori carcinoma dell'endometrio immunoterapia Aifa Agenzia italiana del farmaco
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