Emilio Gabriel Valdez Velazco, il peruviano di 57 anni in carcere per una tentata rapina, ha confessato di aver abusato sessualmente e ucciso Aurora Livoli, la 19enne trovata morta in un cortile condominiale di via Paruta a Milano la mattina del 29 dicembre.

“In un quadro meramente indiziario c’è stata un’ammissione del mio assistito dei reati, sia dell’omicidio sia del rapporto sessuale”, ha detto il legale di Valdez Velzco, Massimiliano Migliara, al termine dell’interrogatorio nel carcere di San Vittore del pm Antonio Pansa. “Il procedimento era meramente indiziario, ne abbiamo avuto conferma nel momento dell’interrogatorio, quindi tecnicamente questa è una confessione di cui si dovrà tener conto”, ha aggiunto il difensore.