"La richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Andrea Sempio era attesa e l'imputazione è conforme rispetto alle nostre previsioni sia per quello che concerne la dinamica del fatto sia per quanto riguarda le aggravanti. Siamo assolutamente pronti a fronteggiare queste imputazione a partire dalle questioni processuali per passare attraverso le richieste di prove e infine il merito". Lo afferma l'avvocato Liborio Cataliotti che insieme alla collega Angela Taccia difende Andrea Sempio, accusato dell'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.