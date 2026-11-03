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Garlasco, Procura Pavia chiede processo per Sempio. La difesa: "Pronti a fronteggiare accuse" - Video

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03 novembre 2026 | 17.07
Redazione Adnkronos
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"La richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Andrea Sempio era attesa e l'imputazione è conforme rispetto alle nostre previsioni sia per quello che concerne la dinamica del fatto sia per quanto riguarda le aggravanti. Siamo assolutamente pronti a fronteggiare queste imputazione a partire dalle questioni processuali per passare attraverso le richieste di prove e infine il merito". Lo afferma l'avvocato Liborio Cataliotti che insieme alla collega Angela Taccia difende Andrea Sempio, accusato dell'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.

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