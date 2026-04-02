La Procura di Milano ha chiesto il processo per gli otto indagati dell'incidente stradale del 24 novembre 2024 che ha portato alla morte di Ramy Elgaml. Si tratta di sette carabinieri e Fares Bouzidi, l'amico della vittima che guidava lo scooter che ha finito la sua corsa - dopo una fuga di circa otto chilometri nelle vie del centro - contro un semaforo, all'incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta. Fares Bouzidi deve rispondere di omicidio stradale; mentre il carabiniere Antonio Lenoci - alla guida della gazzella - è accusato di omicidio stradale per "eccesso colposo nell'adempimento del dovere" e lesioni.

I militari indagati devono rispondere, a vario titolo, di frode e depistaggio per aver fatto cancellare i video ripresi con un cellulare da due testimoni e di falsità ideologica perché avrebbero nascosto la presenza di una telecamera dashcam sull'auto e di una bodycam personale, "dispositivi che riprendevano l'intera fase dell'inseguimento" avvenuto in pieno centro e durato circa otto chilometri. Se l'accusa per Fares Bouzidi è aggravata dall'aver guidato il T-Max senza patente e per tratti anche contromano, il vice brigadiere Lenoci, invece, avrebbe mantenuto "una distanza e una velocità inidonee a prevenire eventuali collisioni" con lo scooter in fuga.

I pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini evidenziano la lunga durata dell'inseguimento e come l'incidente ha visto il contributo di Bouzidi, con la propria condotta "imprudente e negligente" consistita "nell'inosservanza delle norme stradali". Il giovane non si ferma all'Alt dei carabinieri dando il via a una fuga "con picchi di velocità superiori ai 120 chilometri". Arriva in contromano da via Ripamonti, imposta l'incrocio con via Quaranta a velocità sostenuta (circa 55 chilometri l'ora) ed effettua quella manovra verso destra "provocando così l'urto dell'area posteriore destra del suo motoveicolo con la fascia anteriore del paraurti dell' Alfa Romeo Giulietta". Un impatto che si rivela mortale per il 19enne Ramy Elgaml. La richiesta della Procura, che ricalca la chiusura indagine dello scorso febbraio, sarà ora valutata da un gup che dovrà fissare l'udienza preliminare.

"Questa non è 'giustizia'. Giù le mani dai carabinieri". Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, su X commenta la richiesta di rinvio a giudizio.