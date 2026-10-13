circle x black
Cerca nel sito
 

Caso Resinovich, periti: su abiti vittima Dna maschile sconosciuto, forse è morta altrove

La novità, confermata da fonti legali, emerge dalla perizia disposta dal gip di Trieste

Liliana Resinovich
Liliana Resinovich
Segui Adnkronos su Google
13 ottobre 2026 | 19.48
Antonietta Ferrante
LETTURA: 1 minuti

Un Dna maschile sconosciuto è stato trovato sui jeans indossati da Liliana Resinovich, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste e per la cui morte è indagato il marito Sebastiano Visintin. La novità, confermata da fonti legali, emerge dalla perizia disposta dal gip di Trieste per far luce sulla scomparsa del 14 dicembre 2021.

La traccia genetica non ha ancora restituito un match. Gli esperti hanno accertato anche che sulle suole delle scarpe della vittima non ci sono tracce del terreno del parco dell'ex Opp, in prossimità di via Weiss, dove fu trovato il cadavere della sessantatreenne. Un elemento che rende più concreta l'idea che sia morta altrove.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Resinovich caso Resinovich Liliana Resinovich morte Liliana Resinovich Liliana Resinovich ultime notizie oggi
Vedi anche
The Gilded Age, ecco il trailer della quarta stagione - Video
Papa Leone ricoverato al policlinico Gemelli, l'aggiornamento dalla nostra inviata
Francia, atto V delle proteste: gli studenti denunciano di aver ricevuto solo 'briciole' - Videonews
Ferie, cambiano le regole per i dipendenti pubblici - Video
Bonelli: "Vicini al piccolo commercio, supporto per calendarizzare proposta di legge Confesercenti" - Video
L'arrivo di Papa Leone al Policlinico Gemelli, oggi il ricovero - Video
Confesercenti, Fratoianni: "Commercio di prossimità in crisi, rischio desertificazione città" - Video
Gronchi: "Ecco le proposte di Confesercenti contro desertificazione del settore e rilancio economia" - Video
Forum Confesercenti, Bignami (Fdi): "Governo a supporto settore che paga scelte del passato" - Video
Incidente mortale al luna park in Georgia, persone bloccate a 60 metri di altezza - Video
Sciopero Ex Ilva, a Taranto continua l'occupazione delle statali 100 e 106 - Video
Nuoro, dopo 27 ore estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza