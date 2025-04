Il marito di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste, è finito ufficialmente nel registro degli indagati per l’omicidio della moglie. E' quanto rivela 'Quarto Grado' su Retequattro nella puntata in onda questa sera. Martedì scorso gli inquirenti, racconta 'Quarto Grado', "hanno effettuato una perquisizione presso la sua abitazione, durata sette ore, e non ne sono usciti a mani vuote. Le forze dell’ordine contestano a Visintin l’omicidio della coniuge. Reato che potenzialmente può essere punito con l’ergastolo".