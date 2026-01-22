circle x black
Cerca nel sito
 

Caso Signorini, Corona e la denuncia di Mediaset: "Contro di me nuovo editto bulgaro, io li rovino"

L'ex paparazzo in tribunale per replicare alla richiesta della difesa di Signorini di impedirgli l'uso dei social

Fabrizio Corona - (Fotogramma/Ipa)
Fabrizio Corona - (Fotogramma/Ipa)
22 gennaio 2026 | 15.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un nuovo "editto bulgaro". Fabrizio Corona, tira in ballo le affermazioni del 2002 da Sofia di Silvio Berlusconi, per spiegare quanto sta accadendo intorno al presunto 'sistema Signorini' e alla scelta di Mediaset di denunciarlo per impedire la pubblicazione di nuove puntate di 'Falsissimo'.

"Lo facevano con Biagi, Santoro e Luttazzi che avevano il potere di comunicazione in quel momento. Oggi siccome io ho il potere sui social, con una piattaforma libera, lo fanno con me. Voi giornalisti dovreste urlare allo scandalo" dice prima di raggiungere il quarto piano del Palazzo di giustizia di Milano dove dovrà comparire davanti a Roberto Pertile, giudice della prima sezione civile, per replicare alla richiesta della difesa del conduttore televisivo di impedirgli l'uso dei social.

Corona non si sottrae alla "guerra" in corso e rilancia contro la famiglia Berlusconi: "Con la storia che hai chiami la Dda per farmi chiudere i social perché sono pericoloso? Te sei pazzo, Te sei pazzo, perché io ti rovino, io li rovino". Al suo fianco, come sempre, l'avvocato Ivano Chiesa. "Se passa il principio per cui puoi impedire a uno di pubblicare qualcosa il giorno dopo voi avete finito di lavorare. La Dda per una diffamazione mi mancava" conclude il difensore.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
caso signorini corona mediaset corona denunciato corona signorini
Vedi anche
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video
News to go
Superbonus, in partenza migliaia di lettere del fisco
Valentino, Maria Grazia Chiuri: "Era molto paterno, creava un senso di famiglia" - Video
News to go
Tempesta solare colpisce la Terra, cosa sta succedendo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza