Cassazione, concerto Banda Carabinieri per oltre un secolo di servizio dell'Arma nella Corte

Concerto della Banda dell’Arma dei carabinieri nell’aula magna della Cassazione per rendere omaggio al servizio che i militari svolgono da oltre un secolo all’interno della Corte (VIDEO). Un repertorio di oltre un’ora di musica, dai classici a brani contemporanei da Ennio Morricone ai Queen, eseguito dalla Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri alla presenza della prima presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano, del procuratore generale Luigi Salvato, del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi, del ministro della Giustizia Carlo Nordio e del vicepresidente del Csm Fabio Pinelli.

La Prima Presidente Cassano in apertura del concerto ha letto il messaggio arrivato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha sottolineato come l’Arma dei carabinieri “è sempre stata un riferimento non solo per la Corte di Cassazione ma anche per l’intera comunità. L’Arma riveste una cruciale importanza per la popolazione perché si pone in primo ascolto delle persone e contribuisce ad avvicinare i cittadini al valore del rispetto delle regole e alla funzione giudiziaria che vede nella Corte di Cassazione la sua massima espressione”. Omaggiando la banda per il concerto, Margherita Cassano ha ringraziato “tutti gli appartenenti all’Arma che operano all’interno della Corte di Cassazione, un sicuro punto di riferimento per chi opera all’interno di questo Palazzo”.