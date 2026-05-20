La Polizia di frontiera dello scalo ha avviato immediatamente le ricerche, anche con l'ausilio delle immagini delle telecamere, per risalire all'aggressore

Accoltellato un pilota di canadair nel parcheggio dell'aeroporto di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Un uomo, verosimilmente di nazionalità straniera, avrebbe raggiunto e aggredito la vittima per poi dileguarsi a bordo di un'auto. Il pilota, ferito gravemente, è stato portato in ospedale in codice rosso.

La Polizia di frontiera dello scalo ha avviato immediatamente le ricerche, anche con l'ausilio delle immagini delle telecamere, per risalire all'aggressore.