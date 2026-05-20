circle x black
Cerca nel sito
 

Delmastro, confermata in Appello condanna a 8 mesi per rivelazione di segreto d’ufficio. Ex sottosegretario: "Faremo ricorso in Cassazione"

Confermata anche l'interdizione di un anno dai pubblici uffici

Andrea Delmastro - Ipa
Andrea Delmastro - Ipa
20 maggio 2026 | 17.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I giudici della Terza Sezione della Corte d’Appello di Roma hanno confermato la condanna a otto mesi per l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro per l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso dell’anarchico Alfredo Cospito. La sentenza è arrivata dopo oltre due ore di camera di consiglio. Nella scorsa udienza il sostituto procuratore generale aveva invece sollecitato l’assoluzione con la formula perché “il fatto non costituisce reato”.

CTA

In primo grado, il 20 febbraio di un anno fa, Delmastro, presente oggi in aula, era stato condannato a 8 mesi, pena sospesa. I giudici di primo grado avevano riconosciuto a Delmastro, che si è dimesso da sottosegretario alla Giustizia il 24 marzo scorso, le attenuanti generiche, e applicato l’interdizione di un anno dai pubblici uffici, respingendo le richieste di risarcimento avanzate dalle parti civili, quattro parlamentari del Pd. Sentenza oggi confermata.

“Sicuramente faremo ricorso in Cassazione”, afferma l’ex sottosegretario Delmastro lasciando la Corte di Appello di Roma dopo la conferma della condanna.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
anarchici processo Appello condanna segreto d'ufficio
Vedi anche
News to go
Maldive, ritrovati anche gli altri due corpi degli italiani morti
Cannes 2026, giorno 9: Rami Malek e ‘Roma Elastica’ protagonisti della nona giornata
Spese Nato, maggioranza frena in Senato: che fine ha fatto il punto 8? - Video
Varchi: "Maternità surrogata di Chiara Tagliaferri? I bambini non si comprano"
Cannes 2026, giorno 8: riflettori su Pedro Almodovar, presenta 'Amarga Navidad' - Videonews dalla nostra inviata
Blitz anticamorra in provincia di Napoli, arresti nel clan Moccia - Video
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza