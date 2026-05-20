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Studente aggredito a Milano, condanna a 20 anni per chi sferrò la coltellata

La vittima è un 22enne, che venne gravemente ferito lo scorso 12 ottobre, dopo il pestaggio di cinque giovani fuori da una discoteca nella zona di corso Como

Davide Cavallo - Foto Adnkronos
Davide Cavallo - Foto Adnkronos
20 maggio 2026 | 14.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una condanna a 20 anni per tentato omicidio per Alessandro Chiani e l'altro imputato maggiorenne Ahmed Atia condannato, al termine del giudizio abbreviato, a 10 mesi (sarà scarcerato) per omissione di soccorso. E' la sentenza, pronunciata dal giudice di Milano Alberto Carboni nel processo che vede come vittima Davide Cavallo, il ragazzo di 22 anni gravemente ferito lo scorso 12 ottobre dopo il pestaggio di cinque giovani fuori da una discoteca in zona corso Como e una coltellata che gli ha provocato una lesione midollare. L'aggressione aveva l'unico scopo di rubare 50 euro alla vittima.

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"Il pensiero di Davide nei confronti di entrambi gli imputati è che in futuro possa essere delle persone migliori" riferisce la difesa, dopo la sentenza. "Davide è rimasto stupido della pena molto alta inflitta ad Alessandro Chiani e si augura che anche Ahmed Atia possa imparare dalla vicenda, dalla carcerazione che ha subito".

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