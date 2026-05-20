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Iran, Pasdaran: "Se Usa attaccano guerra si estenderà oltre confini regione"

Petroliera sudcoreana attraversa Stretto Hormuz. Nyt: "Usa e Israele volevano Ahmadinejad come leader"﻿

Soldati in Iran - (Afp)
Soldati in Iran - (Afp)
20 maggio 2026 | 11.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Resta alta la tensione tra Iran, Stati Uniti e Israele. I Guardiani della Rivoluzione islamica iraniana (Pasdaran) hanno lanciato un avvertimento diretto: “Se l’aggressione contro l’Iran si ripeterà, la guerra si estenderà oltre i confini della regione”, hanno dichiarato facendo riferimento alla possibilità che gli Stati Uniti riprendano gli attacchi contro l'Iran.

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Nel loro messaggio, riportato dalle agenzie iraniane, i Pasdaran hanno adottato un tono fortemente bellicoso, ribadendo la loro capacità militare: "Il nemico americano-israeliano parla ancora una volta di minacce. Noi siamo uomini di guerra. La nostra forza si vede sul campo di battaglia e non nelle vuote dichiarazioni e nei profili virtuali", hanno aggiunto i Pasdaran.

Stretto di Hormuz punto caldo della crisi

Lo Stretto di Hormuz, snodo fondamentale per il commercio globale del petrolio, resta il fulcro della crisi. Secondo aggiornamenti recenti, una petroliera sudcoreana sta attraversando proprio lo stretto, mentre le autorità di Seul monitorano la situazione per possibili rischi di sicurezza.

L’area rimane altamente instabile: negli ultimi mesi si sono registrati episodi di attacchi a navi commerciali e accuse reciproche tra Iran e Stati Uniti, con il rischio di blocchi o interferenze sulle rotte energetiche globali.

Gli analisti ricordano che circa un quinto del petrolio mondiale passa attraverso questo passaggio strategico, rendendo qualsiasi escalation potenzialmente globale.

Usa, Iran e Israele: retroscena e nuove rivelazioni

Secondo indiscrezioni riportate dal New York Times, Israele e Stati Uniti avevano proposto all'ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad di sostituire la leadership del Paese dopo la guerra. Israele avrebbe elaborato l'ambizioso piano e Ahmadinejad avrebbe persino fornito consulenza in merito, ma la mossa si è presto arenata. Il primo giorno di guerra, Israele ha bombardato l'abitazione di Ahmadinejad, ferendolo, nel tentativo di liberarlo dagli arresti domiciliari. Secondo il quotidiano, dopo quell'attacco Ahmadinejad avrebbe "cambiato idea" riguardo all'intenzione di sostituire il governo.

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guerra attacchi aggressione
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