Chiara Ferragni e il Codacons si incontreranno per la prima volta giovedì 22 maggio a Roma nell’ambito di un evento, al quale parteciperà anche l’imprenditrice digitale, per il lancio di un progetto contro la violenza sulle donne realizzato dalla stessa associazione dei consumatori. Lo apprende l’Adnkronos. Dopo anni in cui le due parti hanno più volte battibeccato, arrivando persino alle carte bollate, sembra quindi finalmente arrivato il momento della pace tra l’influencer nota in tutto il mondo e l’agguerrita associazione dei consumatori che, in diverse occasioni, ha messo i Ferragnez nel suo mirino.

Teatro della reunion sarà l’Auditorium di Roma dove il 22 maggio – secondo quanto si apprende – ci sarà la presentazione di un progetto sociale del Codacons contro la violenza sulle donne e lo stalking, alla quale interverrà la Ferragni portando sul palco un suo contributo in difesa delle vittime di violenza di genere. Un incontro, quello tra Codacons e Chiara Ferragni, che arriva dopo l’accordo legale sul caso del Pandoro-gate raggiunto lo scorso dicembre tra le due parti - "per porre fine a ogni reciproca contestazione e per favorire, più in generale, la distensione dei rispettivi rapporti", si leggeva nella nota congiunta - e che aveva portato ad un risarcimento per i consumatori coinvolti nella vicenda e ad una donazione da 200mila euro da parte della Ferragni al ‘Progetto Ruth’ della Caritas italiana.