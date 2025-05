Ciclovie da Oscar, la più bella del 2025 è la 'Riviera dei Fiori' in Liguria

Oltre trenta chilometri di pura bellezza lungo la costa ligure di ponente tra mare, gallerie, fiori e piccoli borghi: la Cycling Riviera, itinerario panoramico, che si estende da Ospedaletti a Imperia, percorribile in bici o a piedi, si aggiudica il Green Road Award 2025. La Liguria, dunque, con la sua ciclovia Parco Costiero Riviera dei Fiori sale sul gradino più alto del podio insieme alle regioni Basilicata, che si piazza seconda con la ciclovia Meridiana, e la Puglia, terza, con la Ciclonica. La premiazione avverrà al termine di un Bike Forum pomeridiano a Trieste, la città che quest'anno ospita la nuova edizione, a cifra tonda, dell’Oscar italiano del Cicloturismo. Coinvolta nel programma di eventi organizzati dal Premio anche Gorizia, Capitale europea della cultura per il 2025 insieme a Nova Gorica, che sarà meta di una pedalata (sabato con la partecipazione, tra gli altri, di giornalisti e operatori del turismo) lungo la ciclovia Pedemontana del Friuli, vincitrice del Green Road Award 2024.

Tra gli altri premi assegnati: Menzione Alis alla Regione Lazio per Gtl-Gran Tour del Lazio, Menzione Speciale della Stampa alla Regione Piemonte per la ciclovia Bar to Bar e Menzione Legambiente alla Regione Lombardia per la Ciclovia del Sole. Il premio alla 'destinazione straniera bike friendly' va alla Slovenia mentre il Premio Speciale Cammini-Oscar del Cicloturismo decima edizione va alla Regione Umbria per La Via di Francesco.

L’Oscar italiano del Cicloturismo - che annualmente in occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta del 3 giugno, premia le regioni che promuovono la vacanza su due ruote con servizi per il turismo lento - festeggia i suoi 10 anni e tira le somme: nella prima decade sono state presentate dalle Regioni italiane oltre 200 candidature e premiate 50 'green road' per complessivi 12.500 km di strade ciclabili in Italia, come percorrere in bicicletta il viaggio di Marco Polo da Venezia alla Cina.

Il Green Road Award è nato per iniziativa di Ludovica Casellati, esperta di cicloturismo. La passione di un’idea è diventata patrimonio condiviso portando risultati oggettivi e misurabili: da una parte ha stimolato le Regioni sull’importanza di investire in infrastrutture e servizi per il cicloturismo, dall’altra, con la sua eco mediatica, ha acceso un riflettore sui territori e ha spinto sempre più persone a pedalare e a praticare una forma di turismo sostenibile. E i numeri parlano chiaro: secondo il Rapporto 'Viaggiare con la bici 2025' di Isnart-Unioncamere, nel 2024 si sono registrate 89 milioni di presenze (+54% sul 2023), per un impatto economico di quasi 9,8 miliardi di euro. Il cicloturismo è oggi una delle principali tendenze della 'nuova domanda' di turismo nel nostro Paese e rappresenta più del 10% del totale dei turisti in Italia.

La decima edizione dell'Oscar italiano del Cicloturismo ha registrato anche il record di candidature: quasi 30 sono state, infatti, le proposte delle regioni, territori e province autonome (ogni regione poteva presentare fino a due candidature) che hanno fornito alla Giuria spunti e suggestioni dal Nord al Sud della Penisola.