Il progetto di Coop per la parità di genere e l’inclusione ‘Close the Gap’ compie cinque anni e, come accaduto per le precedenti, anche l’edizione 2025 è dedicata ad un tema specifico. Quest’anno è la necessità di introdurre l’educazione alle relazioni nella scuola ad essere al centro dell’impegno di Coop, che si concretizza nella campagna “Dire, fare, amare”.