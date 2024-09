L'acquisto dei libri per il ritorno a scuola costituisce una spesa ingente per le famiglie, per questo l'Unione nazionale consumatori ha diffuso dieci consigli per aiutarle a risparmiare.

Grande distribuzione

I libri scolastici non si trovano più solo nelle cartolibrerie. Anche presso gli ipermercati è possibile acquistarli, risparmiando fino al 15% del prezzo di copertina.

E-commerce

Anche acquistare i libri on line può convenire rispetto alla libreria tradizionale, fino al 15% sul prezzo di copertina, anche se spesso sono in buoni acquisto.

Usato

Acquistate libri usati. Preferibile farlo direttamente da altri studenti: si risparmia fino al 50% del prezzo di copertina. Altrimenti nelle bancarelle e in alcune librerie.

Nuove edizioni?

È opportuno verificare, prima dell'acquisto, che l'edizione 'nuova' sia realmente tale.

E-book

Sì ai libri in formato digitale, scaricati su tablet o computer. Leggere libri direttamente sul tablet alleggerisce sia la spesa che lo zaino dei ragazzi. Bisogna però informarsi prima di procedere se la scuola e/o l'insegnante consente di portare il tablet in classe.

Scambio tra studenti

Sì agli scambi di libri. Le scuole dovrebbero favorire lo scambio diretto tra studenti consentendo nelle bacheche l'affissione di annunci e organizzando specifiche iniziative.

Sharing economy

Si può condividere lo stesso testo con altri. Oltre a risparmiare, si educano i giovani all'economia della condivisione. Si può, ad esempio, acquistare un solo libro e poi dividerlo con il compagno di banco o con il compagno di classe con il quale si fanno solitamente i compiti.

Biblioteche

Un'altra buona idea può essere quella di chiedere che nella biblioteca della scuola o del vostro Comune ci siano in abbondanza i libri di testo, in modo da poter ricorrere al prestito a domicilio. Ideale è il comodato d'uso: gli studenti tengono il libro per tutto l'anno e si impegnano a restituirlo in buone condizioni.

Acquisti all'ingrosso

Alcune scuole acquistano i libri di testo per conto di tutti gli studenti, in modo da risparmiare sull'acquisto grazie al grande quantitativo e all'ordinativo all'ingrosso.

Libri a cura dei professori

In alcune scuole i professori fanno dispense gratuite per gli studenti. Iniziativa lodevole che si spera si diffonda.