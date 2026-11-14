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Commissione d'inchiesta Covid, infettivologi Sita e Simit: "Preoccupano toni e modalità di lavoro"

I presidenti Matteo Bassetti (Sita) e Cristina Mussini (Simit): "L’accertamento dei fatti non deve essere trasformato in una personalizzazione delle responsabilità o in un giudizio sulle singole persone"

Mussini (sx) e Bassetti (dx)
Mussini (sx) e Bassetti (dx)
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14 novembre 2026 | 12.50
Francesco Maggi
LETTURA: 1 minuti

La Società Italiana di Terapia Antinfettiva (Sita) e la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit) "esprimono preoccupazione per i toni e le modalità che hanno caratterizzato alcuni momenti dei lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid-19".

"Ci si aspettava che la Commissione fosse soprattutto l’occasione per analizzare, con rigore e obiettività, le scelte compiute durante la pandemia, individuando eventuali errori e responsabilità nei processi decisionali e nell’operato delle istituzioni, nazionali e regionali. Riteniamo - scrivono Matteo Bassetti, presidente Sita, e Cristina Mussini, presidente Simit - che l’obiettivo debba essere comprendere ciò che ha funzionato e ciò che non ha funzionato, senza trasformare l’accertamento dei fatti in una personalizzazione delle responsabilità o in un giudizio sulle singole persone. Il rispetto di chi ha affrontato in prima linea una delle più difficili emergenze sanitarie della nostra storia deve accompagnarsi alla necessaria trasparenza e alla volontà di imparare dagli errori, nell’interesse della sanità pubblica e dei cittadini. La pandemia - concludono Bassetti e la Mussini - deve essere un’occasione di conoscenza e miglioramento del Servizio sanitario nazionale, non di contrapposizione".

 

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