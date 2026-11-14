Commissione d'inchiesta Covid, infettivologi Sita e Simit: "Preoccupano toni e modalità di lavoro"

La Società Italiana di Terapia Antinfettiva (Sita) e la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit) "esprimono preoccupazione per i toni e le modalità che hanno caratterizzato alcuni momenti dei lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid-19".

"Ci si aspettava che la Commissione fosse soprattutto l’occasione per analizzare, con rigore e obiettività, le scelte compiute durante la pandemia, individuando eventuali errori e responsabilità nei processi decisionali e nell’operato delle istituzioni, nazionali e regionali. Riteniamo - scrivono Matteo Bassetti, presidente Sita, e Cristina Mussini, presidente Simit - che l’obiettivo debba essere comprendere ciò che ha funzionato e ciò che non ha funzionato, senza trasformare l’accertamento dei fatti in una personalizzazione delle responsabilità o in un giudizio sulle singole persone. Il rispetto di chi ha affrontato in prima linea una delle più difficili emergenze sanitarie della nostra storia deve accompagnarsi alla necessaria trasparenza e alla volontà di imparare dagli errori, nell’interesse della sanità pubblica e dei cittadini. La pandemia - concludono Bassetti e la Mussini - deve essere un’occasione di conoscenza e miglioramento del Servizio sanitario nazionale, non di contrapposizione".